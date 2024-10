Consiglio metropolitano, la soddisfazione di Camporeale

Il consigliere PD: «Davvero orgoglioso per opportunità di poter rappresentare la mia Città»

«Eh sì, da oggi con grande responsabilità e consapevolezza ha inizio una nuova avventura istituzionale. Sono stato eletto consigliere della Città Metropolitana di Bari e sonoma anche fiero di poter rappresentare eventuali bisogni ed esigenze di una comunità politica e territoriale che spazia oltre i confini comunali».È raggiante il consigliere comunale del Partito Democratico, eletto nella massima assise dei 41 comuni facenti parte dell'area metropolitana di Bari. La sua lunga e coerente militanza, oggi all'opposizione, ieri nella compagine di governo di Giovinazzo, è valsa certamente la stima di moltissime persone e di tanti suoi omologhi.«Per il lusinghiero risultato raggiunto - ha continuato Camporeale su Facebook - rivolgo un sentito grazie agli oltre quaranta colleghi, tra consiglieri e sindaci, che, con il loro voto, mi hanno accordato la loro concreta fiducia e che coscientemente spero di poter ripagare con capacità di ascolto e, soprattutto, con l'impegno e la dedizione che, sino ad oggi, hanno sempre caratterizzato il mio operato. Ringrazio sin da ora - ha rimarcato - le tantissime persone cheInfine, esprimo le mie sincere congratulazioni a tutti i consiglieri eletti, alcuni dei quali già conosciuti da tempo, augurandoci di poter lavorare sinergicamente e costruttivamente per il perseguimento di risultati significativi per tutti i territori della Città Metropolitana di Bari».Il suo risultato, lo abbiamo evidenziato, è certamente frutto di impegno, anche dai banchi dell'opposizione, un impegno costante, con una dedizione quasi maniacale al particolare, alla lettura di atti e documenti. E questo risultato finisce per rimarcare ancora di più una ormai probabile spaccatura all'interno della maggioranza a Palazzo di Città, di cui vi racconteremo domani attraverso le reazioni dei partiti.