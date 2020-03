Tutte le celebrazioni per San Giuseppe in streaming. Il programma

L'emergenza sanitaria non arresta la devozione e la preghiera, che oggi, 19 marzo, saranno dedicate dai fedeli giovinazzesi anel giorno in cui la Chiesa cattolica lo venera. Due le messe in suo onore in due diverse parrocchie della città. Vietato, come è ovvio sia, l'allestimento dei tradizionali altarini, poiché creerebbero assembramenti. Duro da accettare, ma giustissimo.Al Santo, Custode della Santa Famiglia, si eleveranno certamente le preghiere della comunità dellache lo ha ricordato e celebrato dal 10 marzo scorso con una Novena e messe trasmesse in streaming sulla pagina facebook parrocchiale. Sempre in diretta sul noto social network,Una messa a San Giuseppe, considerato anche Patrono Universale della Chiesa, sarà dedicata inoltre dallaAltro momento importante sarà a fine giornata alle, quando molti accoglieranno l'invito, dellasostenuto dalle parrocchie italiane e della nostra diocesi, a recitare il Santo Rosario in famiglia e ad esporre alle finestre un drappo bianco o una candela accesa. Un invito che è stato incoraggiato anche dalle realtà parrocchiali cittadine ed in particolare dalla Parrocchia San Giuseppe, con la speranza di far stringere l'intera comunità attorno alla preghiera e farla sentire ancora più unita in un momento di sconforto e preoccupazione sotto la benedizione del papà di Gesù e marito della Vergine Maria.Alla stessa ora, chi vorrà condividere il momento di preghiera suggerito dalla CEI potrà seguire TV2000, da cui sarà trasmessa la Recita del Santo Rosario. Lo stesso appuntamento sarà trasmesso in diretta sul sito www.diocesimolfetta.it , sulla pagina Facebook dedicata e sul canale YouTube Diocesi Molfetta.