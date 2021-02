Tre progetti della Caritas diocesana per il Servizio Civile

Il 21 dicembre 2020 il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha emanato il Bando nazionale volontari per la selezione di giovani da impiegare in progetti di servizio civile. Per la Caritas diocesana di Molfetta è possibile presentare domanda per uno dei tre seguenti progetti:area di intervento: adulti in difficoltàposti disponibili: 6 (di cui 2 per giovani con basso reddito - ISEE fino a € 10.000)sede: Molfettaarea di intervento: centri d'ascoltoposti disponibili: 8 (di cui 2 per giovani con basso reddito - ISEE fino a € 10.000)sedi: Molfetta, Ruvo,Terlizziarea di intervento: minoriposti disponibili: 12 (di cui 3 per giovani con basso reddito - ISEE fino a € 10.000)sedi: Ruvo,TerlizziPer leggere le schede sintetiche dei progetti è possibile consultare la sezione della Caritas diocesana sul sito web della diocesi di Molfetta – Ruvo – Giovinazzo – Terlizzi www.diocesimolfetta.it . Ogni aspirante potrà presentare una sola domanda per una sola sede. Il servizio civile presso la Caritas Diocesana ha durata di 12 mesi per n. 25 ore di impegno settimanale.Per l'ammissione alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:- cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.- Possono presentare domanda coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:cittadino dell'Unione Europea;- familiare di cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;- titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;- titolare di permesso di soggiorno per asilo;- titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.La domanda di partecipazione alle selezioni deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo domandaonline.serviziocivile.it, per la compilazione della domanda di partecipazione al Bando, i cittadini italiani residenti in Italia o all'estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia devono dotarsi dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello di sicurezza 2. Sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è lo SPID, quali servizi offre e come si richiede.Per i cittadini appartenenti ad un Paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.La domanda di partecipazione al Bando potrà essere presentata entro e non oltre le ore 14:00 del 15 febbraio 2021. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.Per maggiori informazioni sui progetti o aiuto per la compilazione della domanda online scrivici a: caritasmolfetta@libero.it