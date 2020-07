Tre encomi nel Consiglio comunale di oggi. Si discute anche di Regolamento centro storico

Si riunirà tra qualche ora, alle 16.30, il Consiglio comunale di Giovinazzo, convocato dal Presidente Alfonso Arbore. La seduta è a porte chiuse per via dell'emergenza sanitaria, ma sarà visibile sul sito comunale www.comune.giovinazzo.ba.it L'inizio della seduta odierna si aprirà con un encomio del sindaco,, e del presidente stesso, nei confronti di tre carabinieri in servizio nella stazione di Giovinazzo che, lo scorso 10 marzo, hanno evitato una tragedia portando in salvo un uomo scivolato accidentalmente sui binari ferroviari, mentre sopraggiungeva un treno Intercity (si tratta deiSpazio poi alle comunicazioni del primo cittadino, all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti ed alla presa d'atto delle dimissioni di un membro esterno di una commissione consiliare, con conseguente nuova nomina.Interessante la discussione al punto 5, con la discussione ed eventuale approvazione delChiusura di seduta in Aula "Pignatelli" con il dibattito sul Regolamento che disciplinerà la concessione di spazi di sosta personalizzati per i diversamente abili.