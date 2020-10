Trasporti affollati, il presidente ANCI Puglia chiede incontro a Decaro

«Dopo le sollecitazioni come presidenteho chiesto un vertice con il presidente Emiliano e il sindaco della Città metropolitanaper fare il punto sulla questione e mettere sul tavolo proposte concrete per porre rimedio a questa situazione».Lo ha scrittosindaco di Polignano a Mare e presidente dell', in riferimento alla situazione di sovraffollamento dei mezzi pubblici, su cui non si riesce a garantire,il distanziamento previsto dalle norme anti-Covid. Forti si erano levate alcune voci dal mondo della scuola e ieri è arrivata una posizione importante.Inutile lavorare nelle scuole per il distanziamento fisico, ad esempio, se poi i nostri ragazzi restano stipati negli autobus di linea o sui treni regionali. Un problema comune a tanti lavoratori.A Giovinazzo era stata la Consigliera comunalea lanciare, attraverso i social network, moniti e appelli, non senza ironia (anche lei è pendolare) nei confronti di Trenitalia. Una situazione che in tanti ci hanno definito "un controsenso" viste le regole stringenti attuali. In sostanza si predica bene (dal Governo), ma si razzola malissimo, soprattutto nelle fasce orarie più frequentate dall'utenza.«Le norme di sicurezza contenute nel nuovo Dpcm - prosegue Vitto - sono sacrosante e forse imprescindibili per provare ad evitare una nuova chiusura che avrebbe effetti pesanti sul piano economico, sociale e psicologico.Per il numero uno dei sindaci pugliesi «».Intanto nelle scorse ore era arrivata una secca conferma del Ministro dei Trasporti(PD), che aveva respinto al mittente le accuse di incongruenza arrivatele da molti settori della scuola e dei sindacati, ribadendo che bus, treni e metro continueranno a viaggiare all'80% della capienza.