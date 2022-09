Tra poco la disinfestazione adulticida per le strade di Giovinazzo

Tante, tantissime, troppe.Nei giorni scorsi, prima dell'arrivo del forte vento di maestrale, la città di Giovinazzo è sembrata essere invasa da migliaia di zanzare tigre, fameliche, soprattutto nelle aree a verde e nei pressi delle aiuole che hanno a dimora alberi.Sin dalle scorse settimane, l'amministrazione comunale ha previsto un nuovo intervento di disinfestazione adulticida contro mosche, zanzare ed insetti che sarà operato questa notte,I cittadini sono invitati in via precauzionale a chiudere gli infissi esterni, a non lasciare esposti panni o alimenti e tenere in casa gli animali domestici.