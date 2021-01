Torre Gavetone ripulita grazie a 2hands Molfetta e Giovinazzo

È ripartita anche nel 2021 l'attività di tutela e pulizia dell'ambiente urbano, costiero e rurale dell'associazioneNella mattinata di ieri, domenica 24 gennaio, unitamente agli omologhi molfettesi, i giovani ambientalisti hanno ripulito il litorale che collega le due città in località Torre Gavetone un'area che, come si sottolinea giustamente in una nota, non è affatto valorizzata in inverno.«L'intervento - spiegano dall'associazione - è avvenuto nel rispetto delle misure anti-Covid: i volontari avevano l'obbligo di indossare la mascherina e di rispettare la distanza sociale di almeno 2 metri. All'ingresso, è stata misurata la temperatura ed è stato fornito del gel igienizzante per le mani».Questo primo intervento di pulizia del nuovo anno è stato particolarmente significativo per 2hands Giovinazzo, poiché è arrivato dopo un periodo di stop, «dedicato maggiormente alla sensibilizzazione social ed al lancio del progetto 2MAP».Grazie a questa nuova iniziativa sono stati raccoltiben oltre le aspettative degli stessi partecipanti ed il tutto è stato ripreso dalle telecamere del TgR Puglia che ha anche mandato in onda un servizio nell'edizione delle 19.30 della domenica.«In questo modo - ci hanno spiegato i giovani volontari -, sempre più gente potrà conoscere ciò che abbiamo realizzato fino ad ora e sempre più città potranno unirsi alla grande famiglia di. Il Covid sta mettendo a dura prova l'umanità, ma la natura non merita di essere abbandonata», è il loro manifesto generazionale.possono essere seguite sempre dai canali Instagram e Facebook, ma ci si può "sporcare le mani" iscrivendosi alle due realtà cittadine, sempre più punto di riferimento ambientalista per tanti ragazzi e ragazze.Con loro che affiancano le istituzioni locali, forse il nostro territorio potrà essere più tutelato.