Tornano le "gabbie" sotto l'Istituto Vittorio Emanuele II

Tornano le reti di protezione sotto l'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo, dopo la caduta di calcinacci dal davanzale di una finestra dello scorso 26 novembre ( qui l'articolo ).Nelle scorse ore sono comparse nuovamente quelle "gabbie" per la sicurezza dei passanti che erano state eliminate solo lo scorso autunno. Una situazione resasi necessaria, dopo che durante le festività natalizie la zona era stata transennata.«È doveroso ringraziare l'Ing. Nino De Pinto - ha spiegatodelegato metropolitano all'immobile- che d'intesa col Dirigente Arch. Nicolò Visaggio - dopo le mie comunicazioni scritte - hanno provveduto in tempi relativamente brevi ad individuare la ditta che ha messo in sicurezza la facciata dell'Istituto Vittorio Emanuele II. Va sottolineata la tempestività con cui il sindaco Michele Sollecito e la Polizia Locale hanno provveduto - dopo la segnalazione di prima mattina che mi arrivò dal dipendente Stefano Montagna - a sistemare le transenne gialle che, per tutto il periodo natalizio, hanno dato sicurezza ai cittadini di Giovinazzo e hanno permesso ai fedeli di assistere in sicurezza alle celebrazioni religiose svoltesi in San Domenico ed officiate da don Pietro Rubini».De Matteo ha quindi evidenziato come siano costanti i contatti con il sindaco metropolitanoper intercettare fondi al fine di mettere definitivamente in sicurezza l'IVE dopo i lavori ai cornicioni lungo tutto il perimetro: «In queste giornate - ha concluso il delegato - mi sto più volte interfacciando con Decaro per individuare la somma necessaria ad avviare le verifiche statiche della facciata e contiamo di avere buone notizie sin dalle prossime settimane».