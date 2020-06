Tornano gli orari canonici al Cimitero comunale di Giovinazzo

Uno degli aspetti più penosi dell'emergenza sanitaria è stato certamente quello legato all'impossibilità di accompagnare al cimitero coloro i quali ci hanno lasciato e non poter far visita ai defunti.Con la Fase 2 il Cimitero comunale ha riaperto i battenti con orari più compressi rispetto a quelli canonici, ma finalmente da oggi, 22 giugno, torneranno in vigore gli orari tradizionali, secondo quando sancito dall'ordinanza n.46 del 2020 firmata dal Sindaco, Tommaso Depalma, il 19 giugno scorso.. Con il ritorno all'ora solare, nell'ultima domenica di ottobre, i cancelli resteranno aperti in settimana dalle 7.00 alle 17.00.Si ricorda che l'ingresso può essere in ogni caso contingentato dal personale ove sia richiesto da particolari situazioni e che si può accedere solo se muniti di mascherina e comunque rispettando sempre il distanziamento fisico richiesto dalle norme in materia di contenimento del Covid-19.