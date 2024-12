Torna la raccolta alimentare di Natale di Sinistra Italiana Giovinazzo

La locale sezione di Sinistra Italiana raccoglierà nelle prossime settimane alimenti per nuclei familiari in stato di necessità.Laavverrà nella sezione di piazza Garibaldi 31 in tre differenti domeniche di dicembre. Si potranno infatti donare alimenti domenica 15, domenica 22 e domenica 29 dicembre.Si raccolgono indumenti per adulti e bambini in buono stato di conservazione, latte a lunga conservazione, legumi, farina, zucchero, tonno, pasta, salsa/pelati e scatolame. Ci si potrà recare nella sede didalle 11.00 alle 12.30. Per eventuali difficoltà si può contattare il numero 3762325966. I beni raccolti saranno consegnati allache provvederà a recapitarli alle famiglie in difficoltà.