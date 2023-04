Torna l'inverno: temperature in discesa e piogge attese su Giovinazzo

Torna il maltempo su Giovinazzo, dopo le temperature miti delle scorse giornate.Dal pomeriggio quest'oggi, lunedì 3 aprile, sono attesecon temperature in picchiata per via di forti correnti settentrionali. Le massime scenderanno da 20 a 14° mentre le minime si assesteranno sui 9°. Dalla serata di oggi il mare diverrà agitato sino a burrasca, con onde alte oltre i due metri, per via delle correnti di Tramontana che soffieranno sulla costa anche a 55 km/h.Anche martedì 4 aprile su Giovinazzo è previsto maltempo ed iMassime mai oltre i 12°.C'è dunque ancora bisogno degli abiti invernali. Migliora dal Giovedì Santo, ma le minime saranno veramente basse e si assesteranno tra 3 e 4°, un vero problemi per i riti della Settimana Santa.Quanto alle previsioni per Pasqua e Pasquetta, vi rimandiamo al meteo che pubblicheremo a ridosso del Triduo pasquale per darvi maggiori e più dettagliate informazioni.