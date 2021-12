Torna "Giovinazzo solidale", la spesa condivisa per le famiglie in difficoltà

Torna anche questo Natale l'iniziativaGrazie alla collaborazione con i supermercati cittadini e con gli esercizi commerciali che hanno dato la loro disponibilità, sarà possibile lasciare prodotti alimentari e di prima necessità nei carrelli della spesa solidale ( locandina allegata).I prodotti donati saranno distribuiti dagli operatori dela nuclei familiari in difficoltà seguiti dai servizi sociali del Comune di Giovinazzo.«Gli effetti della crisi generata dal Covid-19 sono ancora visibili - è il commento del sindaco, Tommaso Depalma - Per questo motivo non possiamo interrompere di mettere in circolo la nostra solidarietà e aiutare chi è in difficoltà».«La raccolta terminerà lunedì 20 dicembre in modo da permettere agli operatori del SerMolfetta di consegnare i beni raccolti prima di Natale - è la dichiarazione dell'assessore alle Politiche Sociali,- Confidiamo come sempre nella generosità dei nostri concittadini».