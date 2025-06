Torna a Giovinazzo il Festival "Del Racconto, il Film"

Sarà il primo romanzo della pugliesead aprire l'appuntamento di domani (giovedì 26 giugno) alle 19.30, a Giovinazzo, sul Piazzale Aeronautica Militare, intitolato. La scrittrice approfondirà con Elena Manzari (Libraia Nomade) i temi di(NEO), ambientato in un rigido inverno del South Dakota, tra il villaggio di Keystone e una riserva indiana. Un'indagine su un misterioso omicidio che diventa racconto di un mondo di frontiera, duro, selvaggio, di una comunità la cui forza ‒ nel bene e nel male ‒ è data da quello che si è, da ciò che si ha e dai territori in cui si vive.Una serata che proseguirà con il debutto alla regia di, Miglior Opera Prima alla Festa del Cinema di Roma. Una storia di amicizia, amore e sopravvivenza ambientata nel rione Traiano di Napoli, quartiere d'origine del suo autore, di cui è protagonista il diciassettenne Attilio che prova a vivere a testa alta in un mondo di detriti, un uomo-bambino che si innamora di una prostituta presto costretto a scegliere tra l'amore per Anastasia e quello per il padre, appena uscito di prigione. A presentarlo al pubblico di Giovinazzo saranno il regista Edgardo Pistone e i due giovani attori protagonisti, Marco Adamo e Anastasiia Kaletchuk.Il DRIFFest 2025, organizzato dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli, dal 17 giugno al 26 luglio,presenta 21 appuntamenti tra Bari, Giovinazzo, Modugno, Rutigliano, Sannicandro di Bari, con tre incontri nelle carceri (è l'unico festival pugliese a prevederlo ogni anno) di Trani e Turi.