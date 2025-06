"Del Racconto, il Film", buona la prima della rassegna a Giovinazzo

Entrando nel vivo dell'incontro, svoltosi giovedì 26 giugno, è stato affrontato il tema delle mancanze che, a detta di Giancarlo Visitilli, possono diventare ossessioni. Il viaggio all'interno del romanzo "L'incredibile storia di Callista Wood che morì otto volte", scritto da Manuela Montanaro è stato curato da Elena Manzari, "libraia nomade" che ha, con le sue opportune domande, aperto la presentazione verso un'ampia riflessione condivisa.



La scrittrice ha dapprima raccontato le vicissitudini vissute prima di pubblicare il libro che si è aggiudicato il secondo posto nel premio letterario indetto dalla casa editrice Neo che lo ha pubblicato nell'aprile di questo anno. Il romanzo dalle tinte noir, avvincente nello scorrere della narrazione, racconta di una piccola comunità del South Dakota, raffigura l'America luogo caro alla scrittrice per ambientazioni, luoghi e paesaggi. Nella comunità tutti sanno tutto di chi vive lì, c'è un personaggio fantasma, c'è un mistero legato all'omicidio della quindicenne Callista Wood per la quale sono indagati otto uomini che non si conoscono tra loro e che affermano alle autorità giudiziarie di non conoscere la giovane ragazza ma lo scorrere avvincente del racconto a sfondo giallo metterà fuori differenti verità.



Dalla presentazione è emerso che la scrittrice, medico veterinario di origine pugliese, è un autentico talento della narrazione che viene definita articolata e molto interessante per i momenti di suspense che trasmette.



A seguire è stato proiettato nell'anfiteatro di Levante "Ciao bambino" che ha rimarcato il senso del tema della serata, ossia quello delle mancanze. Il film del regista Edgardo Pistone, definito da Visitilli dal "forte impatto emotivo", è stato premiato come miglior "opera prima" al Festival del Cinema di Roma.



A Giovinazzo sono intervenuti gli attori protagonisti, Marco Adamo e Anastasia Kaletchuk, due giovani promesse del cinema dall'espressività chiara e raffinata. I temi, molto attuali e ampi, tra emozioni ed educazione sessuale, sono stati oggetto dell'attenzione del regista che ha creato un racconto fortemente radicato nel Sud Italia, ricco di significati e spunti di riflessione che potrebbe essere presentato nelle scuole superiori per aprire un confronto sul tema mai scontato dell'amore.

Nell'ambito del cartellone comunaleè tornata in riva all'Adriatico la rassegna letteraria e cinematografica "DRIFFest- Del racconto il film", organizzata dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli.La prima a Giovinazzo si è svolta giovedì 26 giugno in piazzale Aeronautica Militare.I suoi saluti in apertura hanno rafforzato il concetto di bellezza dell'arte narrativa e cinematografica che emergono dalla rassegna itinerante in Puglia da molti anni ormai.«Per noi baresi, Giovinazzo è una esperienza, non è solo un bel luogo, ma è un luogo speciale - ha affermato lo psicologo e scrittore -. Nell'adolescenza per noi Giovinazzo era la città con le spiagge importanti con il bellissimo porto, è un posto in cui crediamo. La nostra associazione si occupa di bambini che vivono situazioni di disagio sociale e difficoltà; questo festival entra anche nelle carceri per diffondere cinema e letteratura e grazie all'Assessore Cristina Piscitelli si possono realizzare a Giovinazzo incontri come quelli che proporremo nell'edizione dell'estate 2025», ha così concluso Giancarlo Visitilli.L'amicizia e la stima reciproca tra l'Assessore alla Cultura e il direttore artistico della rassegna Giancarlo Visitilli risalgono a tanto tempo fa e ha portato, già da tempo, alla collocazione del DRIF festival nella programmazione estiva attuata a Giovinazzo per il suo alto valore culturale. «Grazie alle attività di promozione della lettura, la città di Giovinazzo ha ricevuto la qualifica di " città che legge " dal Centro per il libro e la lettura nazionale a seguito di partecipazione ad apposito bando», ha affermato soddisfatta Cristina Piscitelli. ‎