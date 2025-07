"Del Racconto, il Film", l'11 luglio nuovo appuntamento a Giovinazzo

La settimana del Festivalsi chiuderà a Giovinazzo, sul piazzale Aeronautica Militare, alle 19.30, venerdì 11 luglio con l'appuntamento intitolatoLa rassegna è inserita nel cartellonevarato dall'assessorato alla Cultura e Turismo.A Emily Dickinson, una delle figure più magnetiche della letteratura, è dedicatodi Benedetta Centovalli (La Tartaruga), a dialogo con l'insegnante Roberto De Robertis. Il libro racconta il viaggio dell'autrice ad Amherst (Massachussets) per fare visita alla casa della poetessa americana e in particolare alla sua stanza, dove la donna scelse di rimanere reclusa, a scrivere, osservare il mondo dalle finestre e dedicarsi alle altre sue attività più care: la cura delle piante, la panificazione, le brevi passeggiate in giardino in compagnia del suo cane.A seguire, il sorprendente filmopera seconda dii in concorso al Locarno Film Festival. I due registi, ospiti della serata, stavolta muovono il loro affilato sguardo documentaristico sull'esistenza riservata di una giovane donna, interpretata da Marianna Fontana, operaia in una fabbrica per la concia delle pelli alle prese con una ribellione silenziosa all'ambiente che la circonda.Il DRIFFest 2025, organizzato dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli, dal 17 giugno al 26 luglio, presenta 21 appuntamenti tra Bari, Giovinazzo, Modugno, Rutigliano, Sannicandro di Bari, con tre incontri nelle carceri (è l'unico festival pugliese a prevederlo ogni anno) di Trani e Turi.