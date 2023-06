Torna a Giovinazzo il Festival "Cinema & Letteratura Del Racconto, il Film"

Torna a Giovinazzo il, giunto alla sua XIV edizione.La rassegna si articolerà, in questa estate 2023, in 18 appuntamenti, che toccheranno 5 comuni e saranno presentati 15 libri, 15 film, ospiterà 2 spettacoli teatrali, una mostra fotografica e vi saranno anche ben 3 appuntamenti nelle carceri.Questa sera, 22 giugno, l'appuntamento giovinazzese inizierà alle 19.30 nell'Anfiteatro di piazzale Aeronautica Militare con il racconto(Minimum Fax) di Giordano Meacci. Il film proiettato sarà invecedi Pierluigi Ferrandini, in concorso nella sezione La terra vista dalla luna & Premio F.sco Laudadio.Ospite della prima tappa giovinazzese sarà proprio Giordano Meacci, scrittore e sceneggiatore. Con lui arriveranno in riva all'Adriatico anche l'editrice Giorgia Antonelli, il regista Pierluigi Ferrandini, l'attrice Laura Gigante ed il suo collega Raffaele Braia.L'organizzazione del Festival è curata da I bambini di Truffaut Cooperativa Sociale, sotto la direzione artistica di Giancarlo Visitilli. L'ingresso a tutte le serate è libero.La kermesse letterario-cinematografica tornerà a toccare Giovinazzo mercoledì 5 luglio e poi il 14 luglio prossimi.