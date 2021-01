Il legame si è rafforzato nel tempo ed è diventata una vera amicizia.Il Sindaco di Giovinazzo,ha ricordato nelle scorse ore, dalle sue pagine social, quanto accadde il 15 gennaio 1993: l'arresto di Totò Riina, uno dei capi di Cosa Nostra, l'uomo a cui sono legate pagine nerissime della nostra Repubblica. Un arresto possibile grazie a, conosciuto come, cittadino onorario di Giovinazzo.Di seguito ciò che scrive il primo cittadino per ricordare una delle pagine più fauste della storia contemporanea italiana, ma anche quanto poco lo Stato sia riuscito a riconoscere ai protagonisti di quella battaglia contro i tentacoli della Piovra.15 Gennaio 1993 / 15 Gennaio 2021«Ti chiedo scusa comandante.Chiedo scusa a te e a tutti quegli uomini e donne che per lo Stato, per un vero ideale di giustizia e uguaglianza, si sono battuti, alcune volte vincendo, tante altre perdendo, vivendo e ... morendo.Capitano Ultimo, quel lontano 15 Gennaio 1993, tu e la tua squadra mettevate fine alla tremenda storia del capo dei capi.Totò Riina.Soli in una terra ostile, armati solo della vostra incrollabile fede verso voi stessi. Quelli del Crimor. Testa alta, e cuore fra le mani.Passano gli anni e vedo che in tanti, troppi dimenticano.Che peccato.Ma forse, sono io che pretendo troppo. Cosa vuoi aspettarti, da una banda di scalmanati, comici, buffoni di corte, indagati, condannati, camicie fresche e arrampicatori che ormai hanno di fatto invaso il vertice della nostra amata nazione.Cosa possono fare, quei poveracci. Ricchi nei loro lauti compensi per distruggere l'Italia, ma poveri di memoria, di gratitudine e di capacità di accarezzare i figli migliori dell'Italia.Quelli come i tuoi uomini e donne, che vedo ancora spendersi per dare un senso alla divisa, in perenne ricerca della giustizia vera, che guardano la bandiera e gli batte forte il cuore.Voi siete quelli capaci di guardare a chi soffre, a chi ha bisogno di essere difeso e aiutato.Quella stessa, sconfinata umanità, per la quale si sono battuti Falcone e Borsellino, Dalla Chiesa, uomini e donne dello Stato, trucidati, tolti di mezzo, rubati ai loro affetti, ai loro anni migliori, agli sguardi dei figli, alle serate con gli amici e al meritato diritto di vivere la loro vita.Io, provo solo a dirti, caro Comandante, che noi non arretreremo mai e che ti saremo sempre vicini.A te e a tutti quelli come te.Ultimi nel rivendicare diritti, ma i primi a fare il proprio dovere.Ti voglio bene Capitano Ultimo».Tom.