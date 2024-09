"Tesori d'arte sacra" prosegue: fine settimana di visite nelle chiese del centro storico

Tutte le informazioni utili per parteciparvi

Continua lo straordinario viaggio dinella storia e nella bellezza del borgo antico di Giovinazzo. Aperti anche in questo fine settimana, quello del 7 ed 8 settembre, alcuni scrigni della città vecchia.Appuntamentoprevia acquisto di una card dal costo simbolico di 4 euro che darà accesso gratuito e illimitato al Museo Diocesano, sito a Molfetta, sino a fine anno. L'iniziativa ha permesso già a centinaia di visitatori da tutta Italia di conoscere meglio la storia di alcune chiese del centro storico giovinazzese ed è figlia di un protocollo firmato dalla Fondazione Museo Diocesano e dal Comune di Giovinazzo.Sarà visitabile la Concattedrale di Santa Maria Assunta (in questo caso dopo le 20.00 al termine della santa messa) con la sua cripta e poi vi sarà un tour in compagnia della guida abilitatanelle rettorie di Sant'Andrea, San Giovanni Battista, dello Spirito Santo, di San Lorenzo e della Madonna degli Angeli. L'evento è inserito nel cartellone settembrino varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo.Prenotazioni al numero 3478102163, anche tramite messaggio whatsapp.