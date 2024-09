"Tesori d'Arte Sacra" in cammino: tutte le info

Il 28 e 29 settembre tornano leun appuntamento fisso, ormai, e promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali allo scopo di riaffermare la centralità del Patrimonio Culturale e del suo valore storico, artistico e identitario.Il tema di quest'anno èun invito a riflettere sul valore del Patrimonio culturale in relazione alle vie di comunicazione, ai pellegrinaggi, ai cammini, ma anche un'opportunità per scoprire in che modo la circolazione di persone, idee e culture nel tempo e nello spazio ha plasmato il nostro territorio e contribuito alla formazione della nostra identità.In tutto questo s'inserisce l'iniziativa Tesori d'Arte Sacra in cammino che, con le aperture straordinarie all'interno del centro storico,previste nel fine settimana dal progetto della Fondazione Museo Diocesano, nell'ambito dell'intesa tra Comune e Diocesi, offre l'occasione di osservare e considerare questi scrigni d'arte quali tappe e luoghi di connessione e incontro di antichi itinerari e nuovi cammini di fede, e non solo, e su tutti il Cammino di Don Tonino, di estrema attualità.«Giovinazzo offre un patrimonio storico-architettonico di pregio che, grazie all'intuizione e al valore del progetto Tesori d'arte Sacra, in occasione di queste giornate europee, diventa maggiormente fruibile e conosciuto. Protagonista è il nostro centro storico con la bellezza dei suoi monumenti e delle sue chiese. Sono certa - dichiara l'Assessore alla Cultura e al Turismo, Cristina Piscitelli – che il turismo culturale sia la strada precipua per la crescita della nostra città».Sabato e domenica dunque, in aggiunta alla visita libera delle chiese, dalle 19:00 alle 22:00, sono previsti due tour guidati per ciascuna giornata: il primo con ritrovo sotto il porticato del Municipio e partenza alle ore 19:00; il secondo con ritrovo sul sagrato della Cattedrale e partenza alle ore 20:45. I tour guidati sono gratuiti ma con prenotazione obbligatoria al 3478102163 (anche whatsapp).