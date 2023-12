"Tesori d'arte sacra", chiese aperte nel centro storico di Giovinazzo

Ci apprestiamo a celebrare il Santo Natale vivendo con gioia l'atmosfera dell'Avvento ed in questo clima sabato 9 dicembre torna l'appuntamento con, un'occasione per riscoprire e conoscere il patrimonio storico-artistico custodito nelle chiese e rettorie del centro storico di Giovinazzo.L'iniziativa, curata dalla Fondazione Museo Diocesano e nata dalla sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Comune di Giovinazzo e la Diocesi di Molfetta-Ruvo di Puglia-Terlizzi-Giovinazzo, prevede l'apertura straordinaria dellaGrazie alla predisposizione di personale qualificato ed alla collaborazione delle Confraternite che ne custodiscono il patrimonio, sarà possibile per i giovinazzesi e quanti vengono da fuori città visitare gratuitamentegli edifici sacri coinvolti dal progetto in un percorso libero.è inserita nel cartellone di eventi "Natale al Centro".Per l'occasione anche lasarà fruibile con il supporto di una guida abilitata del territorio, Nunzia Stufano, limitatamente dalle 17 alle 18.30 per esigenze di culto. Info al 3478102163 .