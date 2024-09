"Tesori d'Arte Sacra", aperte Cattedrale, San Lorenzo e Santa Maria degli Angeli

Continua anche in questo fine settimana l'affascinante percorso di "Tesori d'Arte Sacra", voluto dalla Fondazione Museo Diocesano in collaborazione con il Comune di Giovinazzo. Visite guidate sono previste dalle 19.00 alle 22.00 nella Concattedrale di Santa Maria Assunta e nella sua Cripta anche questo sabato, 14 settembre. Oggi sono invece aperte le due rettorie di San Lorenzo, in via Gelso, e di Santa Maria degli Angeli nell'omonima via.Con una card di 4 euro si accede alle visite guidate con guide abilitate e si potrà visitare il Museo Diocesano sino al 31 dicembre 2024. Una opportunità straordinaria per pochissimi euro. Va ricordato che durante la celebrazione vespertina delle ore 19.00, la Concattedrale resta chiusa ai visitatori e si potrà accedere solo in Cripta. Dalle 20.00 libero accesso.Quanto alle chiesette aperte questa sera, ci ha dato alcuni cenni storici la guida ed etnoantropologa Nunzia Stufano, studiosa di storia locale. Ecco cosa ci ha inviato.La chiesa risale al 1200 e poiché sorgeva addossata alle mura normanne, era detta S. Maria ad muros. A causa di motivi statici e strutturali, l'antica chiesa fu completamente rifatta e per questo fu necessario consacrarla nuovamente nel 1676. Sede della omonima confraternita dal 1642, custodisce il simulacro della Madonna degli Angeli in cartapesta opera del Manzo, un affresco che rappresenta la Madonna degli Angeli con il Bambino in braccio e nell'atto di impartire l'indulgenza a S. Francesco d'Assisi. Particolarmente interessanti i medaglioni affrescati raffiguranti la Natività, la Presentazione di Gesù al Tempio e l'Assunta. Pregevole il quadro dell'Eterno Padre proveniente dal monastero delle Benedettine e attribuito al pittore bitontino Nicola Gliri, allievo di Caro Rosa. Qui inoltre sono conservate la statua di Gesù con la canna e il gruppo statuario de' La Pietà del XVIII secolo.È la chiesa più piccola presente nel borgo antico di Giovinazzo ed è sede dell'Associazione mariana Madonna delle Grazie. La sua costruzione risale al 1305 per volontà del sacerdote Petracco Pavone raffigurato nella formella che, insieme a quella del martirio del santo eponimo, compone il bassorilievo presente in facciata. Al suo interno è possibile ammirare il martirio di San Lorenzo, una tela a firma del pittore Carlo Rosa; la statua di S. Luigi Gonzaga e la statua della Madonna delle Grazie, traslata presso la Concattedrale in occasione del mese mariano alla fine del quale è celebrata con una sentita e partecipata processione.