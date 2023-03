Forte scossa di terremoto avvertita anche a Giovinazzo

Epicentro in Molise, in provincia di Campobasso

Nella tarda serata, alle ore 23.52, una intensa scossa di terremoto è stata avvertita in Puglia. A Giovinazzo oscillazione soprattutto ai piani più alti degli stabili, ma su tutta la provincia di Foggia, in quella Bat e nel Barese il sisma è stato avvertito nitidamente.Al momento a Giovinazzo non si registrano danni a persone o immobili, ma l'evento ha creato allarme in una consistente parte della popolazione.Queste le informazioni aggiornate diramate dall'INGV.