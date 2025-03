Nuova scossa di terremoto avvertita a Giovinazzo

Una scossa di terremoto è stata registrata un minuto dopo le 10.00 di questa mattina, 18 marzo, in Lucania, precisamente nel territorio di, in provincia di Potenza, come riporta l'INGV.Si è trattato di terremoto diavvenuto a circa 6 km dal centro del comune lucano, alle ore 10:01:25, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.6783, 15.8553 ad una. Il terremoto è stato registrato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia di Roma.La scossa, di natura ondulatoria-sussultoria, è stata nettamente percepita anche a Giovinazzo ed in tutto il Nord Barese, soprattutto ai piani più alti degli stabili. Non si registrano danni ad immobili o persone. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni, in un periodo in cui gli esperti raccontano di spostamenti tettonici al di sotto della nostra penisola ed in tutto il Mediterraneo.