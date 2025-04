Nuova scossa di terremoto avvertita anche a Giovinazzo

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle ore 3.30 di martedì 1° aprile 2025 al largo della costa del Gargano, in prossimità di Torre Mileto, frazione del comune di Lesina, in provincia di Foggia. Non si riscontrano danni a persone o cose. L'oscillazione è stata avvertita anche ai piani alti degli stabili lungo il litorale adriatico, anche a GiovinazzoIl sisma è stato rilevato in mare, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ad una profondità di 6,2 chilometri.Ricordiamo che la scossa odierna ricade in una zona del Gargano soggetta ad eventi sismici, soprattutto lungo la linea di faglia che corre tra l'Adriatico settentrionale e meridionale.