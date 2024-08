Forte scossa di terremoto in Calabria, avvertita anche a Giovinazzo

Attimi di paura in Calabria, questa sera 1 agosto, alle ore 21.43. Secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia in provincia di Cosenza, a tre chilometri da Pietrapaola, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo tra 4.9 e 5.3. L'ipocentro a 21 km di profondità.La scossa è stata avvertita non solo nel crotonese e nel cosentino, ma anche sulla costa ionica pugliese sino alla Puglia centrale ed alla costa adriatica. A Giovinazzo breve oscillazione, avvertita soprattutto ai piani più alti. In Calabria sono in corso le verifiche della situazione, mentre in Puglia non si registra alcun danno a persone o immobili.