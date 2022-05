Terminate le prove delle Frecce Tricolori a Ponente (VIDEO)

5 secondi Le prove delle frecce tricolori nel cielo tra Giovinazzo e Molfetta Carico il lettore video...

Naso in su e smartphone pronti per immortalare il passaggio delle Frecce Tricolori sui cieli di Giovinazzo.Uno spettacolo straordinario, quello offerto questo pomeriggio, 6 maggio, dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale sul mare di Ponente, che diverse decine di cittadini e cittadine hanno potuto gustarsi dalla zona dell'ex Macello sino alla località Trincea, nei pressi della Torretta, vero epicentro dello spettacolo aereo che si svolgerà domani, 7 maggio, a partire dalle ore 16.00.Nel video che vi mostriamo l'incrocio tra il solista Massimiliano Salvatore e gli altri componenti di un gruppo invidiato in tutto il mondo. Prima erano stati gli uomini e le donne del soccorso in mare e della Guardia di Finanza, rispettivamente a simulare un salvataggio e l'inseguimento ad uno scafo di contrabbandieri.Poi il sorvolo di due caccia intercettori nei cieli di Giovinazzo ha evocato scenari cupi, ma al contempo, come ricordato dagli speaker, ha significato l'omaggio a tutti gli uomini e le donne che quotidianamente pattugliano ad alta quota i nostri spazi aerei assicurandoci serenità e democrazia.Domani, con inizio alle ore 16.00, avrò luogo l'air show Giovinazzo-Molfetta, a cui, alle 17.15 circa, seguirà l'esibizione delle Frecce Tricolori. Attese sul litorale non meno di 15mila persone da tutto il circondario.