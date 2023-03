Laper salvare una vita: sono stati attimi di apprensione infinita quelli trascorsi ieri in un palazzo di via De Ninno. È qui che due agenti, mantenendo la lucidità, nonostante la forte concitazione del momento, sono riusciti a salvare unache aveva minacciato di gettarsi dal terrazzo, evitando il suicidio.I fatti sono accaduti nella serata di ieri, verso le ore 20.00, quando i vicini di casa, vedendo la donna in pericolo, hanno dato l'allarme al centralino deldi via Cappuccini e sul luogo, in pochi minuti, si è subito fiondata una pattuglia, già impegnata in città per un normale servizio di controllo del territorio. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno avvistato la donna sul terrazzo di un condominio di cinque piani, affacciata sul vuoto. Era in preda all'ira e ha minacciato di lanciarsi giù.I due operatori, a quel punto, non ci hanno pensato due volte: dopo aver allertato il, sono saliti sul terrazzo, e dando riserva a tutta la loro sensibilità di essere umani e alla loro freddezza da agenti - in questi casi non è facile avere a che fare con una persona in forte stato di agitazione - si sono avvicinati e hanno cercato un contatto visivo con la donna, in stato confusionale, instaurando un dialogo per cercare di entrare in empatia, sino a dissuaderla dal compiere il gesto estremo.La, dopo essere stata tranquillizzata - sul posto, intanto, sono giunti anche i-, è stata presa in cura dagli operatori medici che l'hanno portata presso l'ospedaleper gli accertamenti. Voleva farla finita, ma ieri due angeli in divisa l'hanno afferrata per una mano, strappandola alla morte.