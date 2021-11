Tempo variabile su Giovinazzo nell'ultima domenica di novembre

Massime in lieve risalita

DOMENICA 28 NOVEMBRE

Tempo variabile su Giovinazzo in questa ultima domenica di novembre.Al mattino poco nuvoloso con ampie schiarite e venti che soffieranno da quadranti meridionali con moderata intensità. Mare mosso con moto ondoso in aumento. Temperature massime vicine ai 18°.Pomeriggio caratterizzato dall'incalzare del Libeccio e transito di nubi sparse. Serata con ampie schiarite ed umidità all'82%. Valori termici della notte sui 9°. Peggiora lunedì con calo brusco delle temperature fino a sette gradi in meno.SOLE - Sorge: 6:54, Tramonta: 16:25LUNA - Leva: 0:01, Cala: 13:21 - Luna calante