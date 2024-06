Tempo variabile nella domenica di Giovinazzo. Attese punte di 34°

Ventilazione sud-orientale di debole intensità e nuvolosità dapprima in transito e poi più consistente. Sarà questo il quadro climatico su Giovinazzo in questa domenica 16 giugno. Il mare sarà calmo, ideale per trascorrere alcune ore in spiaggia e le temperature raggiungeranno i 34° di massima. Al pomeriggio nubi stratiformi arriveranno sul litorale adriatico, ma poi saranno seguiti da schiarite. A sera nubi sparse e minime della notte sui 22°. Da lunedì a venerdì prossimi nuova ondata di caldo.SOLE - Sorge: 5:18, Tramonta: 20:26LUNA - Leva: 15:02, Cala: 1:47 - Gibbosa crescente