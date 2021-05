Tempo variabile e massime in risalita su Giovinazzo

DOMENICA 16 MAGGIO

Tempo variabile su Giovinazzo in questa domenica 16 maggio.In mattinata il cielo presenterà nubi sparse ed una moderata ventilazione occidentale. Mare mosso.Le massime saranno in risalita, con picchi diPomeriggio con qualche copertura in più e correnti deboli di maestrale che spingeranno via le ultime nuvole a sera. Valori termici serali suicon ventilazione sciroccale e picchi di umidità delTemperature minime della notte in netta risalita con 15°.Lunedì prima giornata estiva dell'anno, con cielo limpido e punte die un vento di Traversone che spirerà consistente nella seconda parte di giornata.SOLE - Sorge: 5:32, Tramonta: 20:05LUNA - Leva: 9:41, Cala: 0:30 - Luna crescente