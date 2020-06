"Telefonino, non friggermi la zucca"

La scuola è finita, quest'anno l'ha fatta da padrona la(didattica a distanza), nonostante ciò l'anno scolastico è andato avanti con successo.Si è concluso con due eventi sulla piattaforma Zoom il progetto lettura che ha visto coinvoltedell'del plesso. I bambini hanno dato prova di grande maturità terminando di lavorare durante la DaD alla lettura del libro, libro ricevuto, durante lo spettacolo con protagonistadi, durante la visita alla biblioteca dei ragazzi di Giovinazzo.La scelta di questo libro non è stata casuale perché ormai quando usciamo di casa e proviamo a guardarci attorno, con attenzione, cosa notiamo? Persone che chiacchierano tra di loro, che ridono allegramente, che si battono pacche sulle spalle? Persone assorte nella lettura di un bel libro di carta, grande, coinvolgente, frusciante?Oppure tanti individui intenti a telefonare o a pigiare con le dita gli schermi di? Che magari parlano a voce alta, gesticolando come matti, senza nessuno accanto? Ebbene, l'idea di leggere questo libro nasce proprio da(che, poi, non è veramente una visione, ma una inconfutabile realtà!) e dal desiderio di provare a cambiare un po' le cose.O comunque di far capire agli alunni che bisogna usare un po' di cautela nell'affidare le proprie vite ai cellulari e alle nuove tecnologie. Il libro racconta la storia di, un bambino al quale i propri genitori incautamente regalano, confidando nella sua capacità di usarlo con moderazione. Cosa che però non avviene.Già, perché per(e per i suoi tanti amichetti) il cellulare è una tentazione troppo forte, talmente forte da spingerlo a usarlo ininterrottamente, fino alle terribili conseguenze: gli crescono le orecchie, gli diventano enormi e bollenti, mentre dalla testa gli escono scintille e tanto fumo e una folata di vento se lo porta letteralmente via, facendolo svolazzare in un mondo di sogno (ma sarà poi davvero un sogno?).La storia va poi avanti come una fiaba classica, solo che è moderna: invece di draghi, fattucchiere e bacchette magiche, c'è, c'è il chiacchiericcio incontrollato della gente al cellulare a soffocare la voce di chi ha capito che i cellulari possono fare anche molto male, se usati troppo e senza motivo.E poi c'è il finale come quello di una fiaba (ma non sveliamo troppo, altrimenti che gusto ci sarebbe a leggere il libro?). Insomma, abbiamo voluto affrontare un tema molto serio () in modo ironico e divertente. E la risposta degli alunni ci ha dato più volte ragione: è stata una scelta vincente perché è stata una lettura impegnativa, ma allo stesso tempo divertente.La lettura del libroha dato l'opportunità ai bambinidi riflettere in modo divertente sull'uso del cellulare e di esplorare gli elementi di base del testo narrativo.I lettori, insieme alla dirigentee alle insegnantisono stati coinvolti in un turbinio di emozioni. In un primo evento con le esperte, gli alunni travestiti da scienziati hanno proposto soluzioni a misura di bambini: ricette e pozioni per il benessere e la felicità.Martedì 9 giugno, infine, si è tenuta la manifestazione finale. dove i bambini hanno dato prova di ottime qualità canore e recitato e mimato in live, dando prova di ottime capacità teatrali e tecnologiche.