Scuola, negli Istituti Comprensivi di Giovinazzo si riparte il 9 settembre

Più dei fatti, come spesso accade nell'era social, poterono le chiacchiere. Tanti genitori ci hanno contattato nei giorni scorsi per comprendere al meglio quando riapriranno le scuole e quando inizieranno le lezioni.Nei duee. A ciascun dirigente è poi affidata la calendarizzazione nel rispetto dell'autonomia scolastica, in accordo con gli organi interni.Non ci sono dunque partenza sfalsate, né sorprese, come improvvidamente qualcuno aveva paventato sui social network ed a confermarcelo è stato proprio il sindaco Michele Sollecito, assessore alla Pubblica Istruzione.