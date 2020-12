Tasse comunali 2015: a Giovinazzo in arrivo le cartelle per morosità

Sono in tutto 879 gli avvisi di pagamento perentorio delle tasse comunali risalenti al 2015, e non ancora versate, che Abaco sta provvedendo a notificare nei prossimi giorni ad altrettanti giovinazzesi morosi. Si tratta diriferiti all'annualità d'imposta/tassa 2015, così suddivisi:Si precisa che la notifica degli avvisi avviene nei termini previsti dalla legge, a pena di decadenza, per l'esercizio dell'attività di accertamento dei tributi locali e per evitare quindi di incorrere in responsabilità per danno erariale.«Come Amministrazione abbiamo l'obbligo di non far scadere i termini della prescrizione delle cartelle - precisa il sindaco,-. Solo così evitiamo un danno erariale al Comune. Siamo ben consapevoli delle difficoltà del momento, tanto che come Comune stiamo sostenendo con tutte le nostre forze e con azioni concrete chi ha subìto danni dall'emergenza sanitaria in corso,».