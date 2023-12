IRPEF e IMU, nuova seduta del Consiglio comunale di Giovinazzo

Il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone, ha convocato una nuova seduta della massima assise cittadina per questo pomeriggio, 28 dicembre, alle 18.45.Di seguito l'ordine del giorno:1) Comunicazioni del Sindaco;2) Risposta interrogazione prot. n. 30179 del 12.12.2023;3) Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2024-2026 esame ed approvazione;4) Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Determinazione dell'aliquota di compartecipazione per l'anno 2024;5) Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni per l'anno 2024;6) Determinazione per l'anno 2024 del prezzo di cessione delle aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971, n. 457/1978;7) Approvazione del programma triennale degli acquisti di fornitura e servizi 2024-2026;8) Programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il triennio 2024-2026 (Art. 3, commi 55 e 56, Legge 24/12/2007 n. 244); 9) Approvazione del programma triennale 2024/2026 dei lavori pubblici ed elenco annuale 2023;10) Modifiche al regolamento di polizia mortuaria comunale e dei servizi cimiteriali. Approvazione;11) Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 e relazione sull'attuazione al 31 dicembre 2021 del piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del D.Lgs. 175/2016). Approvazione;12) Approvazione Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; 13) Sostituzione nella funzione vicariale del vicepresidente del Consiglio Comunale.