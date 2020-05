Tassazione "bonus ENPAM": Marcello Gemmato interroga il Governo

«Ho sottoposto al Governo, tramite un'interrogazione, la problematica relativa a ciò che ritengo essere una inopportuna tassazione deidestinati ai medici e ai dentisti liberi professionisti che si sono trovati in difficoltà economiche a causa della diffusione della malattia Covid-19.Ho chiesto dinon solo perché queste somme derivano da un patrimonio già tassato, e utilizzato poi dall'ente per sostenere i medici e i dentisti in difficoltà, ma ancheIn particolare, l'attingendo a fondi propri, sta versando ai propri iscritti, per un tempo massimo di 3 mesi e ed in misure differenti, un'indennità a tutti i medici e odontoiatri che svolgono libera professione e che hanno registrato un calo del reddito dovuto alla limitazione o sospensione delle attività professionali a causa della diffusione della malattia Covid-19.I beneficiari della misura sono, in particolare, coloro che hanno subito,una riduzione del fatturato di oltre un terzo rispetto all'ultimo trimestre dello scorso anno.Lain questo periodo, sta lamentando l'obbligo di corrispondere allo Stato, in quanto sostituto di imposta, la quota IRPEF relativa alle indennità erogate ai propri iscritti. A titolo di esempio, e con riferimento all'importo massimo corrisposto di 1000 euro, le imposte dovute allo Stato ammontano a circa 200 euro e di fatto l'indennità, peraltro interamente composta da contributi versati all'ENPAM dagli stessi iscritti,Nel dispositivo dell'interrogazione, quindi, ho chiesto al Governo se non intenda porre in essere provvedimenti di tipo normativo volti a disporre l'esenzione, e laddove già versate il rimborso all'ente, delle imposte dovute allo Stato e calcolate sugli importi relativi alle indennità erogate dall'ENAPM agli iscritti che hanno registratoa causa della diffusione della malattia Covid-19».Lo dichiara il Segretario della Commissione Affari sociali alla Camera dei Deputati nonché responsabile del Dipartimento Sanità di Fratelli d'Italia, l', a margine della presentazione della sua interrogazione.