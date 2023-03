Sventato un furto al Postamat, la videosorveglianza sorprende i ladri

L'impegno di Poste Italiane per garantire standard di sicurezza sempre più elevati a tutela delle persone e dei beni aziendali, ha consentito di sventare il furto ai danni dell'ATM dell'Ufficio Postale di Giovinazzo, avvenuto nella notte tra sabato e domenica.Infatti alle 02.30 di domenica è pervenuto alla Situation Room (SR) di Napoli un allarme dovuta alla manomissione erogatore denaro dell'ATM, che denota solitamente un tipico attacco con esplosivo. In pochi secondi, l'operatore di SR si è collegato alle telecamere presenti in loco, individuando tre malviventi con capo coperto da passamontagna intenti ad armeggiare vicino all'ATM ed ha allertato, in circa 1 minuto dalla segnalazione, le FF.O di competenza territoriale.Le stesse, giunte sul posto, hanno comunicato la fuga dei malviventi e la non riuscita dell'attacco. Anche in questo caso, i dispositivi di protezione dell'ATM sia attivi che passivi, hanno consentito di sventare l'evento, allungando sempre più i tempi neccessari ai malviventi per poter forzare l'ATM e permettendo in tale frangente di tempo l'attivazione della SR e l'intervento delle FF.O.L'efficacia dei sistemi di sicurezza è risultata determjnante per salvaguardare il contate e l'infrastruttura del'ufficio in tale tipologia d'attacco. Oltre alla dotazione di sistemi di sicurezza tecnologicamente evoluti, ancora una volta è risultata fondamentale la stretta collaborazione tra Poste Italiane e le Forze dell'ordine.