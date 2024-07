Successo per ‘Tesori d‘Arte Sacra’, 3mila visite in un mese

Il bilancio, anche se solo parziale, è più che positivo. Sono circa 3mila, tra i quali anche moltissimi turisti, le visite registrate in un solo mese di attività grazie al'iniziativa nata dal protocollo d'intesa tra il Comune di Giovinazzo, la Diocesi di Giovinazzo- Molfetta- Ruvo e Terlizzi e la Fondazione Museo Diocesano che nei fine settimana rende fruibili non solo la Concattedrale di Giovinazzo, ma anche alcune delle rettorie e delle chiese del centro storico.Le visite andranno avanti sino a settembre e si potranno effettuare dalle 19.00 alle 22.00.Per chi fosse interessato ad approfondire la conoscenza di questi luoghi, inoltre, è possibile fruire di una visita guidata accompagnati dalla guida accreditata Nunzia Stufano, grazie alla card. La card dà diritto di partecipare a tutte le attività targate "Tesori d'Arte Sacra" che si svolgeranno nelle città della diocesi e all'accesso gratuito e illimitato al Museo Diocesano di Molfetta, sino a fine anno.«Siamo felici che questa iniziativa sia stata accolta con grande entusiasmo sia dai giovinazzesi che dai turisti - dichiarano il sindaco Michele Sollecito e Antonella Carlucci, consigliera comunale delegata al progetto 'Tesori d'arte sacra'- I dati ci dicono che questa è la strada giusta da percorrere, ossia la valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico in collaborazione con la nostra Diocesi, una sinergia che si svilupperà ben oltre le visite guidate e che avrà uno sviluppo documentale e promozionale a cui teniamo molto. Giovinazzo non è solo mare e sole, ma è tanto altro: è una città che si vuole qualificare sempre più per la propria bellezza e per la sua dimensione a misura d'uomo».Per prenotarsi alle visite, anche via whatsapp, è possibile contattare il numero di telefono 03478102163.