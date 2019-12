Successo per il Concerto di Natale organizzato dalla Fidapa Giovinazzo

5 foto Concerto di Natale Fidapa

Nella gelida serata di ieri, l'armonia delle voci e la raffinatezza dei suoni hanno riscaldato il cuore del numerosissimo pubblico accorso al concerto di Nataleorganizzato dalla, con il Patrocinio della Città Metropolitana di Bari, dell'Assessorato alla Cultura e dell'Assessorato alle Pari Opportunità della Città di Giovinazzo. Si è trattato di un concerto evento di spessore culturale di elevato pregio.Il concerto di Natale ha proposto pezzi celebri anche non prettamente gospel, brani natalizi cari alla tradizione, canti di lode a Dio con arrangiamenti quasi tutti curati con grande stile, versatilità e raffinatezza da Cettina Donato, direttrice di sessanta componenti tra il coroe le voci diSi tratta di tre cantanti pugliesi di rilevante prestigio artistico, tre voci differenti per formazione e particolarità timbrica, tutte e tre splendide nell'esecuzione di un repertorio che ha spaziato generi svariati: jazz, soul, blues, pop e rock. Nella bandalla chitarra elettrica e acustica,alle tastiere e pianoforte,al basso elettrico ealla batteria. La direzione musicale ed artistica del concerto è stata curata dalLa direttrice d'orchestradi origine messinese, pianista, compositrice, jazzista, nonché docente del Conservatorio di Bari, svolge la sua carriera tra gli USA, l'Europa, il Canada ed il Giappone dove da sempre riceve attestazioni di stima ed è acclamata per la raffinatezza e per la versatilità musicale nel fondere tra loro i diversi generi, pop, jazz e musica classica.Ieri sera ha dato prova di essere una grande professionista riuscendo a coordinare i diversi stili e linguaggi musicali, dal soul al blues, alla musica sinfonica, armonizzando con maestria il tutto, con l'aggiunta di un tocco particolare di jazz. In repertorio brani di piacevole ascolto.Lapertura è stata affidata all'orchestra che ha eseguito "Jingle Bells" con un arrangiamento singolare in stile ora sinfonico e poi più ritmato. La gioia e l'armonia nelle voci del coro e dei tre solisti: Beppe Delre alla chitarra e voce per "Feliz Navidad", Savio Vurchio con "Jingle Bells Rock" e "Santa Claus is coming to town", Luciana Negroponte ha eseguito "How I got over", canto originale della Chiesa Battista di ringraziamento a Dio, spiegando che lei nel concerto avrebbe cantato gospel music, visto il suo background di voce solista del Jubilee Gospel Singers. In programma una soffusa ed intensa interpretazione della voce soul-blues di Savio Vurchio, che ha interpretato "Silent Night" con il coro; la vivacità musicale di "Sleigh Ride" è stata espressa dal cantante jazz Beppe Delre; un incanto assoluto è stato ascoltare "I believe I can fly" dalla voce della Negroponte; le tre voci insieme per una magica "White Christmas". La voce nera in una cantante bianca, come quella di Luciana Negroponte ha espresso la sua intensità riscuotendo successo. La sua interpretazione di "I still haven't found what I'm looking for" degli U2 ha ricalcato il messaggio di fede in un concerto di elevata espressività canora e strumentale.Il finale con le tre voci soliste insieme per cantare "Oh Happy Day", brano benaugurante, in cui il numeroso pubblico è stato piacevolmente coinvolto. Applausi a piene mani per le performance canore dei tre solisti e della stessa orchestra, in repertorio brani di autentica bellezza oltre che di intramontabile valore artistico musicale e stilistico. Un evento che resterà a memoria qui a Giovinazzo.I ringraziamenti della presidente della Fidapa,, sono stati rivolti all'Amministrazione Comunale che, unitamente alla Città Metropolitana di Bari, ha patrocinato il concerto.Presente tra il pubblico l'Assessore alle Pari Opportunità. Gli organizzatori hanno ringraziatoparroco di San Domenico e Maria Grazia Magenta, alto dirigente della Città Metropolitana di Bari nel settore cultura, formidabile gancio che ha reso possibile l'evento musicale.Negli splendidi scatti sialcuni momenti di una serata da ricordare.