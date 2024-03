Violenza economica sulle donne, a Giovinazzo un dibattito della Fidapa

Il tabù della gestione economico-finanziaria esiste ancora nelle relazioni sentimentali e sono le donne a subire le conseguenze della "dipendenza". Ma non è il riconoscimento giuridico che manca, bensì quello sociale. Ancora oggi alcuni comportamenti di sopraffazione da parte degli uomini nella sfera finanziaria sono considerati normali.Questa sera,la Sala Consiliare "Luciano Pignatelli, del Comune di Giovinazzo ospiterà l'eventopromosso dalla Fidapa Bpw Italy sezione di Giovinazzo in collaborazione con la Global Thinking Foundation e le sezioni Fidapa di Bari, Bitonto, Molfetta e Terlizzi. L'evento è patrocinato dal Comune di Giovinazzo, ed è organizzato in collaborazione con la Consulta Femminile ed il Centro Antiviolenza Pandora e metterà al centro del workshop la violenza economica: che cos'è, quando si verifica, quali sono le iniziative a supporto delle vittime, a chi potersi rivolgere e quali sono i progetti che il territorio regionale mette a disposizione per aiutare tutte le donne a raggiungere l'indipendenza finanziaria.