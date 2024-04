"Disagio, devianza e criminalità minorile", un dibattito della Fidapa Giovinazzo

Laorganizza per martedì 16 aprile, alle 17.30, in Sala San Felice, a Giovinazzo, una conferenza-dibattito sul temaAll'evento, patrocinato dal Comune di Giovinazzo, parteciperanno anche le sezioni di Molfetta, Terlizzi, Bisceglie, Bitonto e Bari.I lavori saranno introdotti dalla presidente della locale sezione della Fidapa, Maria Fidelia Bavaro e dalla reggente per il distretto Sud-Est, Elisabetta Grande. I saluti istituzionali saranno portati dal sindaco, Michele Sollecito, e dall'assessora alle Pari Opportunità, Vincenza Serrone.Alla serata giovinazzese interverranno Ferruccio De Salvatore, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, Angela Maria Rutigliano, ispettrice superiore di Polizia Locale che si occuperà del tema "Operatività del PIM strumento di prevenzione e protezione", e Maria Paola Di Rienzo, assistente sociale specialista, che tratterà dell'"Importanza dell'istituzione scolastica nell'interruzione del ciclo dello svantaggio sociale".