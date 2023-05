Successo a Giovinazzo per la Notte Nazionale del Liceo Classico

3 foto Notte Nazionale del Liceo Classico - Giovinazzo

Venerdì 5 maggio, il centro storico di Giovinazzo si è trasformato in un grande e meraviglioso teatro diffuso a cielo aperto, in cui è andato in scena l'amore per la cultura classica.Laè stata vissuta appieno da ragazze e ragazzi delloin un susseguirsi si eventi e spettacoli ispirati dal tema del "naufragio", partendo dall'Odissea. Gli studenti, ben coordinati dalla prof.ssa, si sono così esibiti in varie performance da piazza Meschino a piazzale Leichardt, fino a toccare il pensiero di Blaise Pascal e Friedrich Nietzsche. Conclusione con Trifone Gargano nella piccola e bella agorà del borgo antico.Centinaia gli spettatori che hanno apprezzato idee, creatività, impegno e studio alla base delle rappresentazioni. Ottima l'idea, che va riproposta, di celebrare laall'aperto, quasi a voler diffondere tra quelle mura storiche il senso profondo alla base della nascita e della crescita (eravamo alle IX edizione) della rassegna.La Notte del Liceo "Spinelli" è dunque stata susseguirsi di teatro, musica e letteratura che hanno esaltato la cultura classica, la centralità, ancora oggi nella scuola italiana, del Liceo Classico. A sottolineare la validità dell'iniziativa anche un entusiasta primo cittadino, Michele Sollecito: «Grande successo per la notte bianca del liceo classico! - ha scritto sui canali social - Complimenti a tutti i protagonisti del nostro "Matteo Spinelli" che in varie forme artistiche hanno esaltato tutta la ricchezza della cultura classica. Viva il nostro liceo!».