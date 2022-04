Un altro appuntamento con i test dell'Associazione Diabetici Giovinazzo

Domenica 24 aprile, dalle ore 8.30 alle 13.00, l'ha previsto una nuova giornata di test gratuiti e mappatura della popolazione residente in Sala San Felice.«La prevenzione - spiega il- è necessaria per individuare eventuali diabetici inconsapevoli, visto che il diabete è una malattia silente, perché non dà sintomi evidenti, perciò è insidioso e va scoperto precocemente. Spesso - ha continuato - si scopre di essere diabetici dopo un infarto del miocardio o un ictus, dovuti ad anni di malattia non curata, perché non diagnosticata».È dunque fondamentale continuare a puntare sulla prevenzione e per questo l'Associazione Diabetici Giovinazzo invita tutti i residenti maggiorenni a prendere parte alla giornata di domenica.«Trascurare questa malattia - ha rimarcato Fanelli -, porta inevitabilmente a complicanze quali abbassamento della vista, fino alla cecità, perdita di sensibilità agli arti inferiori e ai piedi, fino alle amputazioni, nefropatie, fino alla perdita delle funzioni renali, ecc. Pertanto visto che il diabete è una patologia invalidante con una fortissima ricaduta sociale, non solo sui pazienti, ma anche sulle loro famiglie, la popolazione è invitata presso la sala S. Felice per sottoposti ai test gratuiti», è l'appello conclusivo.