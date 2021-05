Stasera torna "PrimaVera in diretta". Si parlerà di urbanistica

Torna, il talk show con cui PrimaVera Alternativa ha deciso di raccontare la vita amministrativa e politica cittadina in tempo di pandemia.L'appuntamento è perin diretta streaming dalla pagina Facebook del movimento politico ( https://www.facebook.com/primaveralternativa ).«In questa puntata parleremo di Urbanistica - annunciano dal direttivo guidato dal Presidente Girolamo Capurso -, del DPP (Documento Preliminare Programmatico al Piano Urbanistico Generale) da poco adottato dal Consiglio comunale e delle nuove e vecchie criticità a cui la nuova pianificazione urbanistica dovrà dare concrete risposte (C3, C2, zona ASI, zone costiere, ex AFP, D1.1, parcheggi, etc).È giunto il tempo - evidenziano - che le sorti ed il futuro della città siano affrontate e discusse pubblicamente e siano oggetto di conoscenza e di confronto con i cittadini. Solo così potremo immaginare e realizzare la città del domani; una città di tutti e per tutti, in cui ciascuno possa avere la sua opportunità!».A dialogare con, leader di PrimaVera Alternativa, un ospite d'eccezione:che con il suo studio di architettura ha curato la riqualificazione Urbana del Lungomare Esercito Italiano.«Come sempre - ribadiscono da PVA - ci sarà la possibilità di interagire in diretta con noi, ponendo domande, richiedendo chiarimenti o informazioni tramite i commenti live. Vogliamo esservi vicini anche in questo momento difficile per tutta la Città, permettendovi di essere sempre aggiornati ed informati e di esprimere liberamente il vostro pensiero. Vi aspettiamo numerosi e partecipi!».