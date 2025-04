Defibrillatori non funzionanti, PVA: «Questa amministrazione vive solo di propaganda»

«Nelle slide patinate del sindaco Giovinazzo è una città cardioprotetta. Nella realtàChe tristezza questa amministrazione che vive solo di propaganda!».Conciso, netto, ficcante. Il post dimette in risalto un aspetto che in tanti non conoscevano: a Giovinazzo molti defibrillatori installati in vari punti della città non sono al momento funzionanti. Uno addirittura sotto Palazzo di Città, in pieno centro, sotto le stanze comunali, un luogo frequentatissimo tutto l'anno; un altro, in foto sotto il nostro articolo, anche in Villa Comunale dove decine di persone si riuniscono quotidianamente, molto frequentato da anziani.La denuncia di PVA tocca dunque un altro aspetto delle manutenzioni che non è stato drammaticamente curato, secondo gli oppositori della Giunta guidata da Michele Sollecito. Ma su questo punto, che ha strettamente a che fare con la tutela della salute dei cittadini, chiediamo sia fatta chiarezza e vi siano soprattutto interventi immediati.