Stasera l'attesa inaugurazione della rinnovata Villa Comunale di Giovinazzo

Il programma

Dopo circa sei mesi di lavori, riapre questa sera al pubblico laIl restyling, operato dall'Amministrazione comunale, è costato circa 500.000 euro di fondi metropolitani. Rifatti i servizi igienici ex novo, si è proceduto alla creazione di una nursery-fasciatoio per le giovani mamme, sono state create due nuove aree giochi, una delle quali destinata a bimbi molto piccoli, ed una ulteriore dotata di attrezzature-inclusive per disabili. Spiccherà agli occhi della gente di Giovinazzo la nuova fontana centrale, ridisegnata su quanto esistente ad inizi e fino a metà Novecento. Rinnovato l'impianto elettrico con nuove luci a led, installate nuove panchine e circa cento nuove alberature (sulle quali non sono mancate le polemiche).Sarà a suo modo una serata storica, in cui i giovinazzesi si riapproprieranno di uno spazio che per loro ha significato tanto e che continuerà ad essere uno dei centri vitali della città.Di seguito l'intero programma.La manifestazione avrà inizio per le ore 17.00. Si parte con l'alzabandiera davanti al Monumento ai Caduti: sarà in quel momento scoperta la targa della nuova asta di bandiera proveniente dalla fregata militare "Granatiere".Poi sarà la volta degli interventi istituzionali, a partire da quello del sindaco Tommaso Depalma e da quello di Antonio La Ghezza, che sancirà la consegna del nuovo defibrillatore ad uso pediatrico installato vicino alla nuova colonna SOS videosorvegliata e donata dall'associazione Orizzonti Futuri.Infine l'attesa festa per bambini e famiglie in collaborazione con Fiorella e Maria Elena Congedo, ideatrici della serie animata "Trulli Tales": spazio a musica, danza, animazione e tanti regalini per i più piccoli.