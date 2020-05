Stasera l'apertura del 15° Festival della Comunicazione

Ai nastri di partenza ilorganizzato dallain collaborazione con le, patrocinato dal, con numerosi altri enti ecclesiali e civili,si terrà il primo appuntamento in diretta streaming sul sito www.diocesimolfetta.it e sui canali Facebook e Youtube della Diocesi. Sarà il primo di una serie di momenti, inseriti nel programma del Festival, volti a catalizzare la riflessione sui passaggi nodali del Messaggio per la 54ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Socialiafferma Papa Francesco nel primo paragrafo del Messaggio. Partendo da queste parole del Santo Padre, la tavola rotonda del 4 maggio offrirà un racconto delle "vite segnate e sospese" dal terremoto del 2016 e dall'emergenza da coronavirus, alla ricerca di una narrazione condivisa.Ai saluti del Vescovo, di SuorDelegata delle Figlie di San Paolo, e dei Sindaci delle quattro città della Diocesi, seguirà il Reading dala cura di(Teatro dei Cipis).L'intervento centrale sarà a cura diVescovo di Rieti (Diocesi che comprende Amatarice e Accumoli), Presidente della Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali.Testimonianze di, frati francescani pugliesi, volontari nelle zone terremotate di Accumoli e Amatrice. ADirettore Caritas diocesana e referente 8xMille, il compito di raccontare come in questo tempo la Chiesa locale si fa prossima alle situazioni più fragili. Non mancheranno la testimonianza di un medico e qualche paziente che vivono direttamente l'emergenza coronavirus.Modererà, Direttore Ufficio Comunicazioni sociali - Luce e Vita.Apertura e conclusione musicale a cura delladiretta dai M° Antonio Magarelli e Gaetano Magarelli.Tutto il programma è disponibile su www.diocesimolfetta.it/festivaldellacomunicazione