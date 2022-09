Matilde Brandi e Toti e Tata a Giovinazzo per Miss Italia Puglia

La più bella di Puglia sarà eletta a Giovinazzo. Domani sera, alle ore 20.00 in piazza Vittorio Emanuele II, avrà luogo la finalissima regionale di, il più blasonato concorso di bellezza, giunto alla 83^ edizione.Madrina d'eccezione sarà, frizzante show girl, ballerina, conduttrice televisiva e attrice teatrale, una bellezza tra le bellezze.Attesissimo però è anche il duo comico ospite, ovvero, che dalle nostre parti saranno per sempre Toti e Tata.Le tante miss in gara, provenienti da tutta la regione, saranno presentate da, apprezzato presentatore, anche del programma televisivo Palcoscenico Miss Italia Puglia, in onda su Teleregione; da sempre vicino a tematiche sociali, porterà sul palco un profondo monologo contro la violenza sulle donne.La serata sarà allietata anche dalla portentosa voce del tenore, mentre ad impreziosire la bellezza delle concorrenti sarà il défilé dello stilista, noto per l'originalità e la preziosità dei suoi abiti.L'evento è organizzato dalla esclusivista regionale, che ha fortemente voluto portare nel suo paese il momento clou del concorso di, in collaborazione con la Città di Giovinazzo.