Stasera a Giovinazzo l'antico rito della Candelora: il programma

Anche Giovinazzo celebrerà questa sera, 2 febbraio, lanella giornata detta dellaLa, guidata dall'assistente spirituale don Andrea Azzollini, ha tenuto dal 30 gennaio al 1° febbraio il Triduo all'interno della Chiesa di Sant'Andrea, piccolo scrigno di via Cattedrale.Stasera, alle 17.30, sempre nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo, vi sarà il rito della consacrazione dei bambini alla Vergine, a cui seguiranno quello antico della benedizione delle candele, che simboleggia il Cristo "luce per illuminare le genti", e la fiaccolata che accompagnerà il simulacro della Vergine della Purificazione per le strade del centro storico.Poi, alle 18.40, don Andrea Azzollini presiederà la solenne celebrazione eucaristica che sarà animata dai confratelli, che accoglieranno i novizi. Al termine della messa vespertina, il simulacro della Madonna della Purificazione farà rientro nella chiesetta di Sant'Andrea.