Inizia il Settenario per l'Addolorata. Stasera la traslazione dell'effigie

La Quaresima a Giovinazzo era partita alla mezzanotte del 13 febbraio scorso, quando in via Cattedrale l'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine aveva acceso la grande croce posta nei pressi dell'omonima chiesa.Stasera, giovedì 14 marzo, iniziano ufficialmente i riti che precedono la Settimana Santa, ricchissima di eventi liturgici e della pietà popolare.che sarà poi portata in processione nel Venerdì di Passione, il 22 marzo (in foto la traslazione del 2023).Di seguito vi riproponiamo il programma completo dal 14 al 23 marzo a beneficio di chi se lo fosse perso.Si parte dunque oggi,alle 19.30, con la traslazione dell'effigie dell'Addolorata dalla chiesetta di Sant'Andrea sino alla Concattedrale di Santa Maria Assunta.avrà luogo ilche seguirà il consueto schema: ore 8.30 Santo Rosario e ore 9.00 celebrazione eucaristica, al mattino; a sera doppio appuntamento alle 18.00 ed alle 18.30 con la messa.invece, le celebrazioni eucaristiche si terranno alle 9.00, alle 10.00 ed alle 18.30, quest'ultima anticipata dal Santo Rosario recitato alle 18.00. E proprio la messa vespertina vedrà per i giovinazzesi una gradita sorpresa:Nunzio Apostolico in Paraguay e nominato vescovo di Ravello, sarà tra i fedeli giovinazzesi per una delle primissime uscite dopo aver ricevuto l'incarico dal Santo Padre. Sarà questa un'occasione di grande festa per l'intera comunità di fedeli cittadina.Venerdì di Passione, dopo le messe delle 9.00 del mattino e delle 18.30, alle ore 19.30 avrà luogo la processione tradizionale della Madonna Addolorata, portata a spalla dai confratelli di Maria SS della Purificazione con i loro scapolari giallo oro.infine, all'interno della Concattedrale, alle 19.30, si terrà il Concerto di marce funebri a cura dell'Orchestra di Fiati della scuola di musica "Filippo Cortese".