Sparite nella Bat e cannibalizzate a Giovinazzo

Due auto rubate, entrambe completamente smontate, più parti meccaniche e pezzi di carrozzeria sono state trovate dalle, in due distinti fondi agricoli, durante un servizio ordinario di controllo del territorio rurale volto a prevenire e a reprimere i reati contro il patrimonio, i furti di auto e di mezzi agricoli.La prima auto (unarisultata rubata ad Andria) è stata trovata cannibalizzata e incendiata in un fondo in località Parco di Lella, mentre la seconda (unaprovento di un furto denunciato a Bisceglie) è stata recuperata in località Chiuso Rosso. Dopo i rilievi degli agenti della, allertati dagli uomini del, le scocche, le parti meccaniche e le porzioni di carrozzeria sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'Anche in questo caso leci hanno messo poco a capire che si trovavano di fronte a due basi adibite al sezionamento di auto oggetto di furto, i cui pezzi erano destinati alla commercializzazione illegale. Un fenomeno sempre in fermento che vede coinvolti gruppi criminali al cui interno opera unadedita al furto, lache seziona le auto e unain grado di ripulire i pezzi fra i vari demolitori compiacenti.Sui vari episodi proseguono le indagini, mentre daldi via Gioia assicurano di avere già potenziato i controlli, soprattutto nelle ore notturne. Nel recente passato, altre segnalazioni sono state fatte, ma sembra che a nessunainteressi quello che succede, sembra che le campagne siano uno Stato a parte.